Деревня Кулига в Курской области подверглась обстрелу
Деревня Кулига Рыльского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В результате повреждения получили окна, кровли и фасады трех домовладений, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Накануне вечером Старовойт сообщал об обстреле поселока Теткино Глушковского района. Зафиксировано 10 прилетов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях.