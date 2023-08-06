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Во «Внуково» сняли ограничения на вылет и посадку самолетов

Ведомости

Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов в аэропорту «Внуково», которые вводили после обнаружения на подлете к Москве беспилотника, сняты с 11:55. Об этом «РИА Новости» сообщили в аэропорту.

«С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе «Внуково».

Ранее сегодня, 6 августа, в аэропорту «Внуково» с 10:26 мск вводились ограничения на вылет и прилет самолетов. ТАСС в аэропорту рассказали, что меры ввели «по не зависящим от аэропорта причинам», а в целях безопасности часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.

Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил о попытке прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен. В Минобороны подтвердили попытку атаки. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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