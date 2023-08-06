Во «Внуково» сняли ограничения на вылет и посадку самолетов
Ограничения на вылеты и приемы воздушных судов в аэропорту «Внуково», которые вводили после обнаружения на подлете к Москве беспилотника, сняты с 11:55. Об этом «РИА Новости» сообщили в аэропорту.
«С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе «Внуково».
Ранее сегодня, 6 августа, в аэропорту «Внуково» с 10:26 мск вводились ограничения на вылет и прилет самолетов. ТАСС в аэропорту рассказали, что меры ввели «по не зависящим от аэропорта причинам», а в целях безопасности часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.
Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил о попытке прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен. В Минобороны подтвердили попытку атаки. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.