Во «Внуково» сняли ограничения на вылет и посадку самолетов

Ранее сегодня, 6 августа, в аэропорту «Внуково» с 10:26 мск вводились ограничения на вылет и прилет самолетов. ТАСС в аэропорту рассказали, что меры ввели «по не зависящим от аэропорта причинам», а в целях безопасности часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.