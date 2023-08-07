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В результате ДТП с грузовиком в Таджикистане погибли 10 человек

Ведомости

В результате ДТП с грузовиком, у которого отказали тормоза, по меньшей мере 10 человек погибли, 14 – были госпитализированы в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

«В результате ДТП 10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», – сказал собеседник агентства. Среди погибших – водитель грузовика, он скончался на месте. 

В комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что грузовик на полной скорости врезался в несколько автомобилей и домов. В частности, он серьезно повредил семь автомобилей и три жилых дома. 

ДТП произошло в 19:30 (17:30 мск) 6 августа в городе Куляб, расположенном в Хатлонской области Таджикистана. По данным МВД, причиной произошедшего стал отказ тормозов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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