В результате ДТП с грузовиком в Таджикистане погибли 10 человек

В результате ДТП с грузовиком, у которого отказали тормоза, по меньшей мере 10 человек погибли, 14 – были госпитализированы в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.