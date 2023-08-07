В результате ДТП с грузовиком в Таджикистане погибли 10 человек
В результате ДТП с грузовиком, у которого отказали тормоза, по меньшей мере 10 человек погибли, 14 – были госпитализированы в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.
«В результате ДТП 10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», – сказал собеседник агентства. Среди погибших – водитель грузовика, он скончался на месте.
В комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что грузовик на полной скорости врезался в несколько автомобилей и домов. В частности, он серьезно повредил семь автомобилей и три жилых дома.
ДТП произошло в 19:30 (17:30 мск) 6 августа в городе Куляб, расположенном в Хатлонской области Таджикистана. По данным МВД, причиной произошедшего стал отказ тормозов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося.