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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Астрахани

Ведомости

Управление СК России по Астраханской области возбудило уголовное дело после возгорания в квартире из-за взрыва газа, в результате которого погибло два человека в региональной столице. Об этом сообщает пресс-служба СК. 

Дело по ч. 3 ст. 109 и ст. 168 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам, уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) заведено в отношении 32-летнего жителя Астрахани. Максимальное наказание по статьям составляет четыре года и один год лишения свободы соответственно. 

По версии следствия, собственник одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на улице Адмирала Нахимова неправильно установил газовое оборудование, не заключил контракт на его техническое обслуживание. Это привело к утечке и возгоранию газа. В результате от отравления угарным газом погибла супружеская пара – 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Другие мужчина и женщина в возрасте 72 и 75 лет доставлены в больницу с ожогами.

В результате инцидента пострадали шесть квартир. СК продолжает расследование уголовного дела, уточнили в ведомстве.

8 августа взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани. В результате погибли два человека, еще 13 пострадали. После взрыва произошло возгорание четырех квартир. МЧС сообщило, что площадь возгорания составила 90 кв. м.

Ранее 9 августа взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Махачкале. В результате инцидента возгорания не произошло, повреждены внутренние перегородки в квартире. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа, сообщил мэр города Юсуп Умавов. 

Пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Минздрав Дагестана сообщил о восьми пострадавших. В частности, трехлетний ребенок госпитализирован с сотрясением мозга и ранением глаза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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