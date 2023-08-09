СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Астрахани
Управление СК России по Астраханской области возбудило уголовное дело после возгорания в квартире из-за взрыва газа, в результате которого погибло два человека в региональной столице. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Дело по ч. 3 ст. 109 и ст. 168 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам, уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) заведено в отношении 32-летнего жителя Астрахани. Максимальное наказание по статьям составляет четыре года и один год лишения свободы соответственно.
По версии следствия, собственник одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на улице Адмирала Нахимова неправильно установил газовое оборудование, не заключил контракт на его техническое обслуживание. Это привело к утечке и возгоранию газа. В результате от отравления угарным газом погибла супружеская пара – 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Другие мужчина и женщина в возрасте 72 и 75 лет доставлены в больницу с ожогами.
В результате инцидента пострадали шесть квартир. СК продолжает расследование уголовного дела, уточнили в ведомстве.
8 августа взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани. В результате погибли два человека, еще 13 пострадали. После взрыва произошло возгорание четырех квартир. МЧС сообщило, что площадь возгорания составила 90 кв. м.
Пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Минздрав Дагестана сообщил о восьми пострадавших. В частности, трехлетний ребенок госпитализирован с сотрясением мозга и ранением глаза.