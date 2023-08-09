СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Астрахани

По версии следствия, собственник одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на улице Адмирала Нахимова неправильно установил газовое оборудование, не заключил контракт на его техническое обслуживание. Это привело к утечке и возгоранию газа. В результате от отравления угарным газом погибла супружеская пара – 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Другие мужчина и женщина в возрасте 72 и 75 лет доставлены в больницу с ожогами.