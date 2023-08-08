Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
«В результате взрыва двое погибших, двое пострадавших: мужчина и женщина с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы», — сказано в сообщении.
Еще четыре пожилые женщины обратились за помощью из-за повышенного давления, им оказали помощь на месте. ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб сообщил, что из дома были эвакуированы 70 человек.
Позже в минздраве по Астраханской области сообщили, что число пострадавших возросло до 12 человек, восьмерым из них помощь оказали на месте. Детей среди них нет.
Инцидент произошел в жилом доме на ул. Адмирала Нахимова, д. 38. После взрыва произошло возгорание четырех квартир. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:48 по местному времени (11:48 мск). Площадь возгорания составила 90 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС. По информации ТАСС, в 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.