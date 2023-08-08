Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Инцидент произошел в жилом доме на ул. Адмирала Нахимова, д. 38. После взрыва произошло возгорание четырех квартир. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:48 по местному времени (11:48 мск). Площадь возгорания составила 90 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС. По информации ТАСС, в 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.