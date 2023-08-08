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Общество

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Ведомости

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«В результате взрыва двое погибших, двое пострадавших: мужчина и женщина с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы», — сказано в сообщении. 

Еще четыре пожилые женщины обратились за помощью из-за повышенного давления, им оказали помощь на месте. ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб сообщил, что из дома были эвакуированы 70 человек.

Позже в минздраве по Астраханской области сообщили, что число пострадавших возросло до 12 человек, восьмерым из них помощь оказали на месте. Детей среди них нет.

Инцидент произошел в жилом доме на ул. Адмирала Нахимова, д. 38. После взрыва произошло возгорание четырех квартир. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:48 по местному времени (11:48 мск). Площадь возгорания составила 90 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС. По информации ТАСС, в 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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