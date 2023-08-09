В Махачкале в жилом доме произошел взрыв газа
В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Сообщение об инциденте поступило в 10:08 (время совпадает с московским). По данным МЧС, хлопок произошел по ул. Айвазовского, 2 в квартире на четвертом этаже. Горения впоследствии не было. В результате повреждены внутренние перегородки в квартире, разрушений нет.
Пожарные эвакуировали 150 человек жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в МЧС. Там добавили, что по внешним признакам есть трещины на несущих стенах дома. Причины взрыва не уточняются.
ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации города пишет, что в результате взрыва пострадали не менее четырех человек, включая двоих детей. «РИА Новости» в экстренных службах рассказали, что повреждения получили около 20 квартир.
Прокуратура республики начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Там заявили, что дадут оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования.