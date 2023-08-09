В Махачкале в жилом доме произошел взрыв газа

Сообщение об инциденте поступило в 10:08 (время совпадает с московским). По данным МЧС, хлопок произошел по ул. Айвазовского, 2 в квартире на четвертом этаже. Горения впоследствии не было. В результате повреждены внутренние перегородки в квартире, разрушений нет.