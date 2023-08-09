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Общество

В Махачкале в жилом доме произошел взрыв газа

Ведомости

В пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан. 

Сообщение об инциденте поступило в 10:08 (время совпадает с московским). По данным МЧС, хлопок произошел по ул. Айвазовского, 2 в квартире на четвертом этаже. Горения впоследствии не было. В результате повреждены внутренние перегородки в квартире, разрушений нет.

Пожарные эвакуировали 150 человек жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в МЧС. Там добавили, что по внешним признакам есть трещины на несущих стенах дома. Причины взрыва не уточняются.

ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации города пишет, что в результате взрыва пострадали не менее четырех человек, включая двоих детей. «РИА Новости» в экстренных службах рассказали, что повреждения получили около 20 квартир. 

Прокуратура республики начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Там заявили, что дадут оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования. 

Накануне, 8 августа, взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани. В результате погибли два человека, еще 13 пострадали. 4 августа аналогичное происшествие случилось в Канске в Красноярском крае, пострадали семь человек. По данным СК, газ взорвался при замене трубопровода в квартире многоэтажки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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