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Общество

Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы

Ведомости

Некоторые категории россиян, в том числе туристов, освободили от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до 2023 г. Об этом сообщило посольство КНР в России.

 «С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в России будет освобождено от снятия отпечатков пальцев для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) и командировочных (C) виз, которые соответствуют условиям для одного или двух въездов», – говорится в сообщении.

Китайский визовый центр возобновил работу в Санкт-Петербурге 8 августа. Центр по адресу Литейный проспект, 26а сможет ежедневно обслуживать около 300 человек. 2 августа он начал работу в тестовом режиме. Визовый центр принимает документы с 09:00 до 15:00.

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7 августа заработал визовый центр в Москве. Он расположен на ул. Василисы Кожиной, 1. Посетителей принимают с 9:00 до 16:00 мск с понедельника по пятницу.

C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.

Ранее по теме: Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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