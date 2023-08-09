Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы
Некоторые категории россиян, в том числе туристов, освободили от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до 2023 г. Об этом сообщило посольство КНР в России.
«С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в России будет освобождено от снятия отпечатков пальцев для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) и командировочных (C) виз, которые соответствуют условиям для одного или двух въездов», – говорится в сообщении.
Китайский визовый центр возобновил работу в Санкт-Петербурге 8 августа. Центр по адресу Литейный проспект, 26а сможет ежедневно обслуживать около 300 человек. 2 августа он начал работу в тестовом режиме. Визовый центр принимает документы с 09:00 до 15:00.
7 августа заработал визовый центр в Москве. Он расположен на ул. Василисы Кожиной, 1. Посетителей принимают с 9:00 до 16:00 мск с понедельника по пятницу.
C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.