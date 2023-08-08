В Санкт-Петербурге открылся китайский визовый центр

C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.