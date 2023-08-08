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В Санкт-Петербурге открылся китайский визовый центр

Ведомости

Китайский визовый центр возобновил работу в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости» с церемонии открытия.

«Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали», – сказал заместитель генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин.

Визовый центр находится по адресу Литейный проспект, 26а. По информации агентства, визовый центр сможет ежедневно обслуживать около 300 человек. 2 августа он начал работу в тестовом режиме и каждый день обслуживал по 100-200 человек. Визовый центр принимает документы с 09:00 до 15:00.

7 марта возобновил работу визовый центр в Москве. Он расположен на ул. Василисы Кожиной, 1. Посетителей принимают с 9:00 до 16:00 мск с понедельника по пятницу.

C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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