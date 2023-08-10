Газета
Общество

Российские туристы смогут ездить в Китай без визы со следующей недели

Ведомости

Российские туристы смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма уже на следующей неделе. Уверенность в этом выразил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, сообщила пресс-служба ведомства.

Кондратьев отметил, что такие поездки будут дешевле индивидуальных примерно на 20-30%, в том числе по электронной визе.

10 августа в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов прибыли первые 23 туриста из китайского города Сиань. Их ждет насыщенная недельная программа с посещением главных достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Новые группы из КНР также ожидаются на следующей неделе – они отправятся на отдых в разные регионы страны.

Российская сторона выполняет регулярные пассажирские рейсы по 13 маршрутам силами «Аэрофлота», «Авроры», «Ираэро», S7 и «Якутии». Общая частота составляет 32 рейса в неделю.

С китайской стороны регулярные рейсы выполняют семь авиакомпаний – «Air China», «Hainan Airlines», «Si Chuan Airlines», «China Southern Airlines», «China Eastern Airlines», «Beijing Capital Airlines», «TIANJIN AIRLINES CO». 45 рейсов в неделю запускают по 10 маршрутам.

1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого, с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.

Ранее по теме: Россия направила Индии предложение о запуске безвизового режима для тургрупп

10 августа Россия также направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп, сейчас этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам. 

О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Замбией и странами Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных