Российские туристы смогут ездить в Китай без визы со следующей недели
Российские туристы смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма уже на следующей неделе. Уверенность в этом выразил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, сообщила пресс-служба ведомства.
Кондратьев отметил, что такие поездки будут дешевле индивидуальных примерно на 20-30%, в том числе по электронной визе.
10 августа в аэропорт «Шереметьево» в рамках механизма групповых безвизовых обменов прибыли первые 23 туриста из китайского города Сиань. Их ждет насыщенная недельная программа с посещением главных достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Новые группы из КНР также ожидаются на следующей неделе – они отправятся на отдых в разные регионы страны.
Российская сторона выполняет регулярные пассажирские рейсы по 13 маршрутам силами «Аэрофлота», «Авроры», «Ираэро», S7 и «Якутии». Общая частота составляет 32 рейса в неделю.
С китайской стороны регулярные рейсы выполняют семь авиакомпаний – «Air China», «Hainan Airlines», «Si Chuan Airlines», «China Southern Airlines», «China Eastern Airlines», «Beijing Capital Airlines», «TIANJIN AIRLINES CO». 45 рейсов в неделю запускают по 10 маршрутам.
1 августа Минэкономразвития РФ объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого, с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.
10 августа Россия также направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп, сейчас этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.
О том, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в том числе Саудовской Аравией, Замбией и странами Карибского бассейна, в середине февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией.