ФОМ: более половины жителей России не ощущают влияния санкций на повседневную жизнь

По мнению 41%, вводя санкции, западные страны рассчитывали на ослабление России на мировой арене. 33% полагают, что таким образом они пытались подорвать доверие населения к власти, а 28% – чтобы подчинить и присвоить ресурсы страны. По 27% выбрали ответы «помешать России достичь целей СВО» и «решить свои экономические проблемы». Еще 21% опрошенных верят, что таким образом Запад хотел наказать Россию за спецоперацию на Украине, 17% – создать неудобства, 9% – «чтобы не иметь ничего общего со страной, которую они считают агрессором».