ФОМ: более половины жителей России не ощущают влияния санкций на повседневную жизнь
Более половины (56%) россиян заявили, что введенные против России санкции совсем не повлияли на их образ жизни. Это следует из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). Опрос проводился с 14 по 16 июля, в нем приняли участие 1500 человек.
Согласно результатам исследования, введенные санкции не очень сильно повлияли на четверть респондентов – так ответили 25%. 14% опрошенных заявили, что ограничения сильно повлияли на их образ жизни. 5% затруднились с ответом.
Данные о влиянии санкций разнятся в зависимости от населенного пункта. Так, например, в Москве 20% респондентов заявили, что это сильно повлияло на их жизнь, тогда как в селах и небольших городах процент выбравших этот вариант ответа варьировался от 10 до 14%.
Большинство участников опроса отметили, что ощущают влияние санкций в росте цен – 18%. Еще 7% заявили о дефиците товаров и услуг вследствие ухода из России ряда компаний. Респонденты отмечали, что стали недоступны или ограничены детские товары, лекарства, техника, запчасти и др.
Также опрошенные указали на проблемы с выездом за рубеж (2%), тревожное настроение (2%), закрытый доступ к зарубежным сайтам и соцсетям (2%), снижение уровня жизни (2%), проблемы в бизнесе (2%). При этом лишь 1% ответили, что следствием санкций стали безработица, сокращения, необходимость смены работы. Еще 1% заявили, что их родные, а также молодые люди уходят в зону боевых действий. 6% затруднились с ответом, 1% выбрали другие варианты.
Большинство участников исследования – 67% – полагают, что санкции были бы введены в любом случае, а спецоперация на Украине – это лишь повод. 20% думают, что санкции против России – это следствие спецоперации. 13% затруднились с ответом.
По мнению 41%, вводя санкции, западные страны рассчитывали на ослабление России на мировой арене. 33% полагают, что таким образом они пытались подорвать доверие населения к власти, а 28% – чтобы подчинить и присвоить ресурсы страны. По 27% выбрали ответы «помешать России достичь целей СВО» и «решить свои экономические проблемы». Еще 21% опрошенных верят, что таким образом Запад хотел наказать Россию за спецоперацию на Украине, 17% – создать неудобства, 9% – «чтобы не иметь ничего общего со страной, которую они считают агрессором».
Еще весной 2022 г. председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации, при этом многие ограничения действуют еще с 2014 г.