СМИ оценили убытки ушедших из России европейских компаний в 100 млрд евро

В октябре 2022 г. РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) писал, что крупнейшие иностранные компании (ЦСР отнес к таковым 600 фирм с выручкой в России от 5,7 млрд руб.) с конца февраля 2022 г. потеряли от $200 млрд до $240 млрд. Убытки корпораций, решивших уйти из России, эксперты оценивали от $70 млрд до $90 млрд.