СМИ оценили убытки ушедших из России европейских компаний в 100 млрд евро
Европейские компании, ушедшие из России на фоне начала спецоперации на Украине, потеряли не менее 100 млрд евро. Об этом пишет газета Financial Times (FT), которая проанализировала финансовые отчеты 600 компаний.
Из данных отчетов следует, что 176 из 600 групп зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий. В озвученную FT сумму убытков не включено увеличение расходов, к примеру, на товары и энергоресурсы.
Наибольшие убытки понесли нефтегазовые компании. В частности, BP, Shell и Total Energies сообщили о совокупных потерях в размере 40,6 млрд евро. В то же время убытки помогли компенсировать высокие цены на нефть и газ, прибыль компаний в 2022 г. составила 95 млрд евро, пишет FT.
Финансовые компании, в том числе банки, страховые и инвестиционные компании, сообщили о расходах в размере 17,5 млрд евро, коммунальные предприятия – 14,7 млрд евро, а промышленные компании, включая автопроизводителей, – 13,6 млрд евро.
Больше всех потеряли компании из Великобритании, Германии и Франции, подсчитала FT. Среди компаний, ушедших с российского рынка, наибольшие убытки понесли BP ($25,5 млрд, что составляет 23,3 млрд евро по курсу на момент публикации), Total Energies ($14,8 млрд, или 13,48 млрд евро), Uniper (5,7 млрд евро), Fortum (5,3 млрд евро), Shell ($4,1 млрд, или 3,73 млрд евро), Societe Generale (3,1 млрд евро), OMV (2,5 млрд евро), Renault (2,3 млрд евро), Volkswagen (2 млрд евро) и Equinor (1 млрд евро).
В октябре 2022 г. РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) писал, что крупнейшие иностранные компании (ЦСР отнес к таковым 600 фирм с выручкой в России от 5,7 млрд руб.) с конца февраля 2022 г. потеряли от $200 млрд до $240 млрд. Убытки корпораций, решивших уйти из России, эксперты оценивали от $70 млрд до $90 млрд.
В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Володин также отметил, что ушедшие с рынка зарубежные компании «терпят миллиардные издержки».