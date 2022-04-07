Мишустин сообщил о более 6000 санкций, введенных против России

Мишустин сообщил о более 6000 санкций, введенных против РоссииПремьер назвал «бывшими партнерами» страны, которые присоединились к ограничениям
Количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина. Всего, по его словам, действует более шести тысяч санкций.
Давление не ослабевало даже в период пандемии, но ограничения, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб, подчеркнул премьер. Хотя санкции вводились в том числе против персоналий и отдельных секторов, в конечном счете они направлены против всех граждан, отметил Мишустин. «Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», – сказал Мишустин.
По его словам, недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной «пиратской» практике – замораживая активы, они фактически ограбили страну, продолжил премьер. Кроме этого политическое давление оказывается и на глобальные компании, в том числе инвестировавшие в российские проекты «миллиарды долларов», из–за чего прерываются логистические цепочки, ограничивается импорт высоких технологий.
Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны, напомнил Мишустин. По его словам, цель ограничений – отбросить страну на десятилетия назад. «Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров, создать социальную напряженность», – заявил премьер. По его словам, Россия справилась с вызовами – финансовая система устояла, стабилизируется фондовый рынок и курс рубля, платежи внутри страны идут бесперебойно.
Почти сразу после начала военных действий на Украине западные власти приняли решение о заморозке активов ЦБ. Эксперты сочли эту меру самой жесткой из когда–либо вводившихся. Считалось, что это «финансовая атомная бомба», которая будет анонсирована в самом конце, говорил «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.
О заморозке российских резервов – фактически, счетов в иностранной валюте Банка России – объявили власти США, Европы, Японии и Великобритании. По последним данным, $600 млрд составляли международные резервы Банка России. Регулятор раскрывает данные о структуре резервов с полугодовым лагом: 1 февраля ЦБ отчитался, что на 1 июня 32,3% резервов было размещено в активах, номинированных в евро, 16,4% – в долларах США, 6,5% – в фунтах стерлингов. В сравнительно безопасные для России юаневые активы было размещено 13,1%, в прочих валютах номинировано 10% резервов. Остальное – 21,7% – хранилось в золоте на территории России. Объем государственного внешнего долга на 1 марта составлял $58,5 млрд, в том числе $17,7 млрд – по госгарантиям России в иностранной валюте, говорится на сайте Минфина.
Другой мощный блок санкций был направлен непосредственно против финансового сектора. С учетом объявленных 6 апреля новых ограничений США внесли в черный список больше половины банковского сектора России. Последними в SDN–лист были внесены крупнейший российский банк Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный Альфа–банк. Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту, и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с ними любые транзакции. Вслед за США блокирующие санкции против Сбербанка, а также Московского кредитного банка (МКБ) ввела Великобритания. Страны ЕС в среду не успели согласовать новые санкции против России. В феврале Штаты внесли в SDN–лист пять российских банков: ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк.