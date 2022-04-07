Мишустин сообщил о более 6000 санкций, введенных против России

Другой мощный блок санкций был направлен непосредственно против финансового сектора. С учетом объявленных 6 апреля новых ограничений США внесли в черный список больше половины банковского сектора России. Последними в SDN–лист были внесены крупнейший российский банк Сбербанк, а вместе с ним и крупнейший частный Альфа–банк. Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту, и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с ними любые транзакции. Вслед за США блокирующие санкции против Сбербанка, а также Московского кредитного банка (МКБ) ввела Великобритания. Страны ЕС в среду не успели согласовать новые санкции против России. В феврале Штаты внесли в SDN–лист пять российских банков: ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк.