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СК просит суд арестовать техдиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ подал ходатайство об аресте технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет «РИА Новости».

Ходатайство об избрании Чанкаеву меры пресечения поступило в Сергиево-Посадский городской суд.

«Интерфакс» пишет, что в суде Чанкаев заявил, что виновным себя не считает. «Нет, виновным себя не считаю... считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», – отметил он.

В пресс-службе суда также уточнили, что в их здании в результате взрыва было выбито окно и частично обрушились потолки, но работе эти повреждения не помешали.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Инцидент произошел на складе пиротехники, арендованном компанией «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

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По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).10 августа ведомство сообщило о задержании технического директора в качестве подозреваемого.

В результате взрыва погибла женщина, еще восемь человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Еще 84 человека пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших получат 2 млн руб. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения положены выплаты от 100 000 до 500 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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