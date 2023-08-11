СК просит суд арестовать техдиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
Следственный комитет (СК) РФ подал ходатайство об аресте технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет «РИА Новости».
Ходатайство об избрании Чанкаеву меры пресечения поступило в Сергиево-Посадский городской суд.
«Интерфакс» пишет, что в суде Чанкаев заявил, что виновным себя не считает. «Нет, виновным себя не считаю... считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», – отметил он.
В пресс-службе суда также уточнили, что в их здании в результате взрыва было выбито окно и частично обрушились потолки, но работе эти повреждения не помешали.
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Инцидент произошел на складе пиротехники, арендованном компанией «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).10 августа ведомство сообщило о задержании технического директора в качестве подозреваемого.
В результате взрыва погибла женщина, еще восемь человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Еще 84 человека пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших получат 2 млн руб. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения положены выплаты от 100 000 до 500 000 руб.