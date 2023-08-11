В Москве задержали организаторов незаконной миграции граждан Украины

В состав группы, действовавшей в 2021-2023 гг., входили как минимум семь граждан РФ и Молдавии, в том числе сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Воронежу. Злоумышленники, по данным следствия, искали украинцев, которые желали получить гражданство РФ, но не имели законных для этого оснований. За деньги члены группы делали новые документы или вносили в уже имеющиеся заведомо ложные сведения о регистрации на территории ДНР до ее присоединения к России, что позволяло получить гражданство РФ в упрощенном порядке.