В Москве задержали организаторов незаконной миграции граждан Украины
Сотрудники столичных управлений ФСБ, СК и МВД пресекли в Москве деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции граждан Украины на территорию РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В состав группы, действовавшей в 2021-2023 гг., входили как минимум семь граждан РФ и Молдавии, в том числе сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Воронежу. Злоумышленники, по данным следствия, искали украинцев, которые желали получить гражданство РФ, но не имели законных для этого оснований. За деньги члены группы делали новые документы или вносили в уже имеющиеся заведомо ложные сведения о регистрации на территории ДНР до ее присоединения к России, что позволяло получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В июле ФСБ сообщила о задержании руководителей и работников частной клиники, выдававших гражданам Украины фиктивные справки-приглашения, по которым для прохождения лечения в Московскую область въехали 150 человек. На самом деле эти граждане Украины не нуждались в лечении или обследовании. Справки-приглашения они использовали для постановки на миграционный учет в Московской области.
Ранее на этой неделе российские пограничники при поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы в Ленобласти, оформлявшей фиктивные приглашения на лечение иностранцам для легализации их въезда в Россию. Злоумышленники действовали с апреля 2021 г. по июнь 2022 г. Иностранцы, получая фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных преступникам медицинских организаций, указывали заведомо ложные цели визита в Россию.