Минцифры намерено увеличить возраст отсрочки от армии для IT-специалистов до 30 лет
Минцифры предложит скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для представителей IT-отрасли, сообщил глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция», передает ТАСС.
«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответствующего указа», – сказал Шадаев.
«РИА Новости» уточняет, что речь идет об отсрочке до 30 лет.
3 августа сообщалось, что Минцифры готово разработать законопроект, который предоставит отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. В Минцифры отметили, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.
Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получит айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.