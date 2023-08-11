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Общество

Минцифры намерено увеличить возраст отсрочки от армии для IT-специалистов до 30 лет

Ведомости

Минцифры предложит скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для представителей IT-отрасли, сообщил глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция», передает ТАСС.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответствующего указа», – сказал Шадаев.

«РИА Новости» уточняет, что речь идет об отсрочке до 30 лет.

3 августа сообщалось, что Минцифры готово разработать законопроект, который предоставит отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. В Минцифры отметили, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.

Ранее по теме: Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без высшего образования

Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получит айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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