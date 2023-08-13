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Умерла дочь Сергея Королева

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Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева – Наталья умерла в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщила координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева. Эту информацию ей подтвердили дети Натальи и историк космонавтики Александр Железняков.

Прощание с Королевой состоится 15 августа.

Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 г., она была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. В 1958 г. с отличием окончила Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1960 г. — клиническую ординатуру в Институте им. А. В. Вишневского.

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Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, затем – в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 г. стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

Сергей Королев – легендарный конструктор и основоположник пилотируемой космонавтики. Он один из крупнейших ученых XX в. в области космического ракетостроения и кораблестроения. В 1957 г. Королев запустил на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник. Ученый сконструировал пилотируемый корабль «Восток», на котором 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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