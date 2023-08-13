Умерла дочь Сергея Королева
Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева – Наталья умерла в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщила координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева. Эту информацию ей подтвердили дети Натальи и историк космонавтики Александр Железняков.
Прощание с Королевой состоится 15 августа.
Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 г., она была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. В 1958 г. с отличием окончила Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1960 г. — клиническую ординатуру в Институте им. А. В. Вишневского.
Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, затем – в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 г. стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.
Сергей Королев – легендарный конструктор и основоположник пилотируемой космонавтики. Он один из крупнейших ученых XX в. в области космического ракетостроения и кораблестроения. В 1957 г. Королев запустил на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник. Ученый сконструировал пилотируемый корабль «Восток», на котором 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.