Умерла дочь Сергея Королева

Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 г., она была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. В 1958 г. с отличием окончила Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1960 г. — клиническую ординатуру в Институте им. А. В. Вишневского.