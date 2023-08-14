Истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в Мичигане

«Вскоре после 16:00 (23:00 мск. – Ред.) в воскресенье [13 августа] демонстрационный самолет МиГ-23, выступавший на авиашоу «Гром над Мичиганом» в Музее авиации Янки, врезался в парковку у апартаментов Waverly on the Lake в Бельвилле. Пилот и пассажир на заднем сидении успешно катапультировались из самолета до крушения», – сказано в сообщении.