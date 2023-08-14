Газета
Общество

Истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в Мичигане

Ведомости

Истребитель МиГ-23 упал на парковку жилого комплекса во время авиашоу в Мичигане, пилот и пассажир успели катапультироваться. Об этом говорится на сайте международного аэропорта Детройта.

«Вскоре после 16:00 (23:00 мск. – Ред.) в воскресенье [13 августа] демонстрационный самолет МиГ-23, выступавший на авиашоу «Гром над Мичиганом» в Музее авиации Янки, врезался в парковку у апартаментов Waverly on the Lake в Бельвилле. Пилот и пассажир на заднем сидении успешно катапультировались из самолета до крушения», – сказано в сообщении.

В результате они не получили серьезных травм, в качестве меры предосторожности их доставили в ближайшую больницу. В момент падения самолета на парковке не было людей, самолет врезался в несколько стоящих пустых автомобилей.

Причина произошедшего не уточняется. По факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) начало проверку.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных