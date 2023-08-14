Истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в Мичигане
Истребитель МиГ-23 упал на парковку жилого комплекса во время авиашоу в Мичигане, пилот и пассажир успели катапультироваться. Об этом говорится на сайте международного аэропорта Детройта.
«Вскоре после 16:00 (23:00 мск. – Ред.) в воскресенье [13 августа] демонстрационный самолет МиГ-23, выступавший на авиашоу «Гром над Мичиганом» в Музее авиации Янки, врезался в парковку у апартаментов Waverly on the Lake в Бельвилле. Пилот и пассажир на заднем сидении успешно катапультировались из самолета до крушения», – сказано в сообщении.
В результате они не получили серьезных травм, в качестве меры предосторожности их доставили в ближайшую больницу. В момент падения самолета на парковке не было людей, самолет врезался в несколько стоящих пустых автомобилей.
Причина произошедшего не уточняется. По факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) начало проверку.