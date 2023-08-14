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Путин наградил председателя Верховного суда орденом Андрея Первозванного

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Лебедев награжден орденом «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка», следует из указа президента.

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Указ подписан в день рождения Лебедева – 14 августа. Он родился в Москве в 1943 г. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В судебной системе начал карьеру в 1970 г. В 1989 г. был назначен председателем Верховного суда. Лебедев уже имеет различные награды, в том числе орден Александра Невского.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей наградой РФ.

22 мая президент провел рабочую встречу с Лебедевым, на которой, в том числе, обсуждалась гуманизация законодательства и правоприменительной практики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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