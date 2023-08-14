Путин наградил председателя Верховного суда орденом Андрея Первозванного

Указ подписан в день рождения Лебедева – 14 августа. Он родился в Москве в 1943 г. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В судебной системе начал карьеру в 1970 г. В 1989 г. был назначен председателем Верховного суда. Лебедев уже имеет различные награды, в том числе орден Александра Невского.