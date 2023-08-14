Путин наградил председателя Верховного суда орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Лебедев награжден орденом «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка», следует из указа президента.
Указ подписан в день рождения Лебедева – 14 августа. Он родился в Москве в 1943 г. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В судебной системе начал карьеру в 1970 г. В 1989 г. был назначен председателем Верховного суда. Лебедев уже имеет различные награды, в том числе орден Александра Невского.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей наградой РФ.
22 мая президент провел рабочую встречу с Лебедевым, на которой, в том числе, обсуждалась гуманизация законодательства и правоприменительной практики.