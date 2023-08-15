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Общество

Суд оштрафовал «Википедию» еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. за отказ удалить информацию, содержащую фейки о спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Википедию» признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации). Максимальный размер штрафа по статье для юрлиц составляет 4 млн руб.

Протокол на организацию был составлен за две статьи, которые содержали фейки о спецоперации. 

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3 августа Wikimedia Foundation была оштрафована на 3 млн руб. по той же статье. Роскомнадзор требовал от организации ограничить доступ к недостоверным сведениям о якобы применении ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

Суд регулярно назначает штрафы Wikimedia за аналогичные правонарушения. В июне фонд штрафовали дважды за неудаление запрещенной информации. 1 и 6 июня суд назначил «Википедии» штрафы по 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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