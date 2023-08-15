Суд оштрафовал «Википедию» еще на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. за отказ удалить информацию, содержащую фейки о спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Википедию» признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации). Максимальный размер штрафа по статье для юрлиц составляет 4 млн руб.
Протокол на организацию был составлен за две статьи, которые содержали фейки о спецоперации.
3 августа Wikimedia Foundation была оштрафована на 3 млн руб. по той же статье. Роскомнадзор требовал от организации ограничить доступ к недостоверным сведениям о якобы применении ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.
Суд регулярно назначает штрафы Wikimedia за аналогичные правонарушения. В июне фонд штрафовали дважды за неудаление запрещенной информации. 1 и 6 июня суд назначил «Википедии» штрафы по 3 млн руб.