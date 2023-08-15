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Общество

Суд оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу Reddit на 2 млн руб. по делу о неудалении запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье для юрлиц составляет штраф до 4 млн руб. 

Из материалов суда следует, что поводом для штрафа стали размещенные на платформе публикации о движении АУЕ (признана экстремистской и запрещена в России) и фейках о спецоперации на Украине.

Ранее в суде сообщали, что протокол в отношении Reddit был составлен из-за заведомо ложных сведений о деятельности СССР во Второй Мировой войне», а также из-за сообщений, дискредитирующих российскую армию, и «иной экстремистской информации».

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Reddit – одна из крупнейших социальных платформ в мире, число ее активных пользователей превышает 430 млн. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждое из них посвящено отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по ней.

В апреле военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к Reddit. Однако 11 мая прокуратура отказалась от иска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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