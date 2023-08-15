Суд оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу Reddit на 2 млн руб. по делу о неудалении запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС.
Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье для юрлиц составляет штраф до 4 млн руб.
Из материалов суда следует, что поводом для штрафа стали размещенные на платформе публикации о движении АУЕ (признана экстремистской и запрещена в России) и фейках о спецоперации на Украине.
Ранее в суде сообщали, что протокол в отношении Reddit был составлен из-за заведомо ложных сведений о деятельности СССР во Второй Мировой войне», а также из-за сообщений, дискредитирующих российскую армию, и «иной экстремистской информации».
Reddit – одна из крупнейших социальных платформ в мире, число ее активных пользователей превышает 430 млн. Reddit разбит более чем на миллион сообществ, известных как «сабреддиты», каждое из них посвящено отдельной теме и подразумевает возможность дискуссии по ней.
В апреле военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к Reddit. Однако 11 мая прокуратура отказалась от иска.