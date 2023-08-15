При падении самолета на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
В результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Кумпилов сообщил, что Гуров на протяжении многих лет возглавлял воинскую часть в Майкопском районе и принимал участие в военной операции в Сирии. Он также «защищал интересы нашей родины в ходе СВО». Глава республики выразил соболезнования родным и близким полковника.
Накануне Минобороны сообщило, что 14 августа в Краснодарском крае во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет и упал в черте аэродрома. Тогда в военном ведомстве со ссылкой на предварительную информацию с места уточнили, что один из членов экипажа погиб.
12 августа в Западном военном округе (ЗВО) сообщили, что российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.