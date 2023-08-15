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При падении самолета на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Ведомости

В результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.  

Кумпилов сообщил, что Гуров на протяжении многих лет возглавлял воинскую часть в Майкопском районе и принимал участие в военной операции в Сирии. Он также «защищал интересы нашей родины в ходе СВО». Глава республики выразил соболезнования родным и близким полковника.

Накануне Минобороны сообщило, что 14 августа в Краснодарском крае во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет и упал в черте аэродрома. Тогда в военном ведомстве со ссылкой на предварительную информацию с места уточнили, что один из членов экипажа погиб.

12 августа в Западном военном округе (ЗВО) сообщили, что российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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