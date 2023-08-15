При падении самолета на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Накануне Минобороны сообщило, что 14 августа в Краснодарском крае во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет и упал в черте аэродрома. Тогда в военном ведомстве со ссылкой на предварительную информацию с места уточнили, что один из членов экипажа погиб.