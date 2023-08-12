Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб, уточнили в Западном военном округе (ЗВО).
«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Экипаж самолета погиб», – приводит сообщение ТАСС.
Причиной трагедии, по предварительной версии, стала техническая неисправность, добавили в ЗВО.
Экипаж многоцелевого истребителя Су-30 состоит из двух человек.
Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, в том числе и при сложных метеорологических условиях, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
В октябре прошлого года Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота погибли, среди жителей дома никто не пострадал.