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Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Ведомости

Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб, уточнили в Западном военном округе (ЗВО).

«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Экипаж самолета погиб», – приводит сообщение ТАСС.

Причиной трагедии, по предварительной версии, стала техническая неисправность, добавили в ЗВО.

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30 состоит из двух человек.

Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, в том числе и при сложных метеорологических условиях, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. 

В октябре прошлого года Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота погибли, среди жителей дома никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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