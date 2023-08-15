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Общество

В МЧС опровергли информацию о повторном задымлении на АЗС в Махачкале

Ведомости

Информация о том, что на АЗС в Махачкале, где 14 августа произошел взрыв, случилось повторное задымление и были вызваны пожарные, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану. 

«В сетях появилась новость, что руины на месте взрыва начали сильно дымить и полицейские вызвали пожарных. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной», – сказано в сообщении. 

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале после того, как огонь перекинулся с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. По последним данным, в больницах находятся 64 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. 15 августа в администрации Дагестана сообщили, что 17 пострадавших будут доставлены в Москву.

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15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.

По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва может стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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