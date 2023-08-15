Глава Дагестана назвал причиной взрыва на АЗС жадность и алчность
Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел из-за жадности и алчности, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду», – сказал он.
Меликов отметил, что по нормам безопасности станция техобслуживания не может находиться вблизи АЗС, поскольку техобслуживание подразумевает сварочные работы, а на заправке хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и газ.
Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. По данным Минздрава России, в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике.