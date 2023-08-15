Red Wings заявила об исправности своих самолетов Boeing-777
Все три самолета Boeing 777, имеющиеся в парке Red Wings, исправны. Рейсы Red Wings вернутся к полетному расписанию с 11:00 16 августа, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Аиакомпания «Икар» выполнит семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings 15, 16 и 17 августа. 15 августа Red Wings выполнит задержанные рейсы Екатеринбург – Анталья (в 17:00 UTC и 22:00 UTC), Анталья – Жуковский (в 23:05 UTC), а 16 августа рейсы Жуковский – Шарм-эш-Шейх (в 1:05 UTC) и Анталья – Екатеринбург (в 4:10 UTC).
Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург был запланирован на 12 августа. Также 13 августа в 7:20 (5:20 мск) самолет Red Wings должен был вылететь из уральской столицы в Анталью. Рейс ожидали 410 пассажиров. В генконсульстве РФ в Анталье добавили, что также был задержан лайнер Red Wings, следовавший из Антальи в аэропорт «Жуковский». Пресс-служба авиакомпании объяснила, что два из трех самолетов Boeing-777 одновременно вышли из строя, из-за чего были задержаны рейсы из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении.
15 августа председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.