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Red Wings заявила об исправности своих самолетов Boeing-777

Ведомости

Все три самолета Boeing 777, имеющиеся в парке Red Wings, исправны. Рейсы Red Wings вернутся к полетному расписанию с 11:00 16 августа, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Аиакомпания «Икар» выполнит семь рейсов для перевозки пассажиров Red Wings 15, 16 и 17 августа. 15 августа Red Wings выполнит задержанные рейсы Екатеринбург – Анталья (в 17:00 UTC и 22:00 UTC), Анталья – Жуковский (в 23:05 UTC), а 16 августа рейсы Жуковский – Шарм-эш-Шейх (в 1:05 UTC) и Анталья – Екатеринбург (в 4:10 UTC).

Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург был запланирован на 12 августа. Также 13 августа в 7:20 (5:20 мск) самолет Red Wings должен был вылететь из уральской столицы в Анталью. Рейс ожидали 410 пассажиров. В генконсульстве РФ в Анталье добавили, что также был задержан лайнер Red Wings, следовавший из Антальи в аэропорт «Жуковский». Пресс-служба авиакомпании объяснила, что два из трех самолетов Boeing-777 одновременно вышли из строя, из-за чего были задержаны рейсы из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против авиакомпании Red Wings

15 августа председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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