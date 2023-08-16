Суд назначил два года колонии украинцу по делу о кибератаках на российские ресурсы
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил жителю Донецкой народной республики (ДНР) Роману Носачеву два года колонии-поселения по делу об атаках на российские интернет-ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, пишет ТАСС.
Носачева признали виновным по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Суд также назначил ему штраф в размере 600 000 руб.
Гражданин Украины жил в Харцызске. По версии следствия, он проводил компьютерные атаки на российские ресурсы и распространял инструкцию по проведению DDoS-атак. В документе были ссылки на вредоносное программное обеспечение.
В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). По его мнению, американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России. В апреле в ФСБ сообщили, что западные страны используют сетевую инфраструктуру Украины для проведения кибератак против России.