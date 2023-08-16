Суд назначил два года колонии украинцу по делу о кибератаках на российские ресурсы

В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). По его мнению, американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России. В апреле в ФСБ сообщили, что западные страны используют сетевую инфраструктуру Украины для проведения кибератак против России.