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Общество

Суд назначил два года колонии украинцу по делу о кибератаках на российские ресурсы

Ведомости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил жителю Донецкой народной республики (ДНР) Роману Носачеву два года колонии-поселения по делу об атаках на российские интернет-ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, пишет ТАСС.

Носачева признали виновным по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Суд также назначил ему штраф в размере 600 000 руб.

Гражданин Украины жил в Харцызске. По версии следствия, он проводил компьютерные атаки на российские ресурсы и распространял инструкцию по проведению DDoS-атак. В документе были ссылки на вредоносное программное обеспечение.

В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). По его мнению, американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России. В апреле в ФСБ сообщили, что западные страны используют сетевую инфраструктуру Украины для проведения кибератак против России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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