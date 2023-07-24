Патрушев рассказал об участии американских спецслужб в кибератаках на Россию

Ранее аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в 2022 г. атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза. По данным «РТК-Солар» (входит в «Ростелеком» и занимается кибербезопасностью), ущерб российских компаний от кибератак с начала 2023 г. вырос на треть и составил в среднем 20 млн руб.