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Патрушев рассказал об участии американских спецслужб в кибератаках на Россию

Ведомости

США курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО), американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ЮАР в ходе встречи с коллегами по БРИКС, пишет «Российская газета».

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», – заявил Патрушев.

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По его словам, они целятся на финансовую, энергетическую, транспортную и другие российские системы, в том числе на сайты госуслуг. К атакам привлекаются украинские хакерские группировки, которые работают по заданию спецслужб США. «Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в 2022 г. атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза. По данным «РТК-Солар» (входит в «Ростелеком» и занимается кибербезопасностью), ущерб российских компаний от кибератак с начала 2023 г. вырос на треть и составил в среднем 20 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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