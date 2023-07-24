Патрушев рассказал об участии американских спецслужб в кибератаках на Россию
США курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО), американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ЮАР в ходе встречи с коллегами по БРИКС, пишет «Российская газета».
«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», – заявил Патрушев.
По его словам, они целятся на финансовую, энергетическую, транспортную и другие российские системы, в том числе на сайты госуслуг. К атакам привлекаются украинские хакерские группировки, которые работают по заданию спецслужб США. «Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в 2022 г. атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза. По данным «РТК-Солар» (входит в «Ростелеком» и занимается кибербезопасностью), ущерб российских компаний от кибератак с начала 2023 г. вырос на треть и составил в среднем 20 млн руб.