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Путин и Собянин откроют движение по МЦД-3 в Москве 17 августа

Ведомости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа примут участие в открытии пассажирского движения по МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Сергей Собянин в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона», – говорится в сообщении.

Во встрече также будет участвовать губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В тот же день глава государства проведет заседание Президиума Государственного совета. На встрече будут подняты вопросы развития общественного транспорта в России.

В конце июня Собянин анонсировал открытие двух новых центральных диаметров – МЦД-3 и МЦД-4 – до конца 2023 г. На новых МЦД будет также действовать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.

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МЦД-3 протяженностью 85 км включает в себя 41 станцию. Центральный диаметр свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединит Ленинградское и Казанское направления. Ожидается, что третья линия МЦД разгрузит северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии.

Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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