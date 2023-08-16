Путин и Собянин откроют движение по МЦД-3 в Москве 17 августа
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа примут участие в открытии пассажирского движения по МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Сергей Собянин в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона», – говорится в сообщении.
Во встрече также будет участвовать губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В тот же день глава государства проведет заседание Президиума Государственного совета. На встрече будут подняты вопросы развития общественного транспорта в России.
В конце июня Собянин анонсировал открытие двух новых центральных диаметров – МЦД-3 и МЦД-4 – до конца 2023 г. На новых МЦД будет также действовать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.
МЦД-3 протяженностью 85 км включает в себя 41 станцию. Центральный диаметр свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединит Ленинградское и Казанское направления. Ожидается, что третья линия МЦД разгрузит северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии.
Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.