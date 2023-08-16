Путин призвал сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва в Махачкале
Нужно сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва на автозаправке в Махачкале. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства РФ.
«Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», – сказал глава государства, обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову.
Путин отметил, что все переживают за семьи погибших и за тех, кто пострадал в результате ЧП. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.
Глава государства также поинтересовался у вице-премьера Татьяны Голиковой, как организована медицинская помощь пострадавшим. Голикова отметила, что 16 пациентов, включая троих детей, эвакуированы в московские больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Всего, по ее словам, пострадали 119 человек, погибли 35.
Ранее сегодня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил по телефону Путину о взрыве на АЗС в Махачкале. По его словам, глава государства поинтересовался, какая помощь на федеральном уровне нужна республике, и предложил воспользоваться этими мерами поддержки. До этого Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим – от 200 000 до 400 000 руб.
Вечером 14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после того как на нее перекинулся огонь с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
По факту инцидента Следственный комитет (СК) по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Позже в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.