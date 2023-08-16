Путин призвал сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва в Махачкале

Ранее сегодня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил по телефону Путину о взрыве на АЗС в Махачкале. По его словам, глава государства поинтересовался, какая помощь на федеральном уровне нужна республике, и предложил воспользоваться этими мерами поддержки. До этого Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим – от 200 000 до 400 000 руб.