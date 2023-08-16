Для раскрытия поджогов военкоматов стали использовать данные о продажах алкоголя
Данные о продажах алкоголя стали использовать для раскрытия поджогов военкоматов. Об этом заявил начальник управления Росалкогольрегулирования (РАР) по проектной деятельности и судебной работе Александр Моисеев, передает корреспондент «Ведомостей».
Моисеев пояснил, что РАР предоставляет правоохранителям данные об акцизной марке бутылки, которая была найдена на месте преступления, так как большинство поджогов происходит при помощи тары с зажигательной смесью. Для этих целей злоумышленники покупают бутылку в магазине и выливают ее содержимое.
Марка позволяет отследить место и время продажи продукции. С этой информацией правоохранительные органы могут запросить видеозаписи у конкретного магазина, на которых будет видна кассовая зона и покупатель алкоголя.
«Это работает, и не раз преступления раскрывались путем просмотра в системе ЕГАИС в части продаж алкогольной продукции», – рассказал Моисеев на круглом столе в «Российской газете».
В России участились случаи поджогов военкоматов. Руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо, в котором он утверждает, что только 1-2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов. В комментарии «Ведомостям» Миронов отметил, что среди поджигателей есть школьники, пожилые россияне и попавшие в «кредитную кабалу» люди.
8 августа пресс-служба МВД сообщила, что с территории Украины начали поступать массовые звонки с предложением поджечь военкоматы. По данным ведомства, злоумышленники сначала похищают деньги, а потом предлагают потерпевшим «отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании», но все заканчивается «требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры».
В Генпрокуратуре тогда также предупредили о том, что сотрудники правоохранительных органов не просят совершить противоправное действие. Вместе с этим в ведомстве также напомнили, что поджог военкомата может быть расценен как теракт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.