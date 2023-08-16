Для раскрытия поджогов военкоматов стали использовать данные о продажах алкоголя

В Генпрокуратуре тогда также предупредили о том, что сотрудники правоохранительных органов не просят совершить противоправное действие. Вместе с этим в ведомстве также напомнили, что поджог военкомата может быть расценен как теракт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.