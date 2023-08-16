Минтруд предложил назначать ветеранам-участникам спецоперации выплаты без заявлений
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Проект соответствующего постановления Минтруд России разместил на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Соцфонд будет самостоятельно получать сведения для назначения выплаты путем межведомственного взаимодействия. Нововведение позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации и не имеющим возможности обратиться с заявлением, получать выплаты со дня признания ветераном боевых действий. Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление через портал госуслуг, в отделении Соцфонда, в МФЦ или «Почтой России».
Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) предоставляют людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам, имеющим право на федеральную поддержку.
1 августа правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения смогут получить добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г., а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе спецоперации.
В марте в России утвердили правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для добровольцев. Сообщалось, что выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов России по месту постановки воинский учет или по месту жительства.