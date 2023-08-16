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Общество

Минтруд предложил назначать ветеранам-участникам спецоперации выплаты без заявлений

Ведомости

Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, будут назначать без заявления. Проект соответствующего постановления Минтруд России разместил на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Соцфонд будет самостоятельно получать сведения для назначения выплаты путем межведомственного взаимодействия. Нововведение позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации и не имеющим возможности обратиться с заявлением, получать выплаты со дня признания ветераном боевых действий. Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление через портал госуслуг, в отделении Соцфонда, в МФЦ или «Почтой России».

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) предоставляют людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам, имеющим право на федеральную поддержку. 

Ранее по теме: В России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий

1 августа правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения смогут получить добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г., а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие Вооруженным силам России в ходе спецоперации.

В марте в России утвердили правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий для добровольцев. Сообщалось, что выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов России по месту постановки воинский учет или по месту жительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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