Минтруд предложил назначать ветеранам-участникам спецоперации выплаты без заявлений

Соцфонд будет самостоятельно получать сведения для назначения выплаты путем межведомственного взаимодействия. Нововведение позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в спецоперации и не имеющим возможности обратиться с заявлением, получать выплаты со дня признания ветераном боевых действий. Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление через портал госуслуг, в отделении Соцфонда, в МФЦ или «Почтой России».