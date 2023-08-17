Росавиация: уход SITA не оказал негативного влияния на гражданскую авиацию
Изменение схемы передачи данных, которые необходимы для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах России, после ухода с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
В Росавиации отметили, что российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства, с 2022 г. Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также применяют альтернативные каналы связи.
Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно ресурсов для развития международного авиасообщения. В качестве доказательства ведомство приводит рост количества полетов в воздушном пространстве России.
SITA начала работу в России еще в 1959 г. – тогда ее партнером стал «Аэрофлот». В 2019 г. авиакомпания и IT-провайдер отметили 60-летний юбилей совместного сотрудничества. Она занималась поставкой перевозчикам системы бронирования авиабилетов, электронных посадочных, багажных систем и др. 1 июля 2023 г. SITA покинула российский рынок. После введения санкций против авиаотрасли на фоне начала военной операции на Украине российские компании смогли заместить ряд зарубежных систем на отечественные. В частности, появилась разработанная «Ростехом» и «Сиреной» система «Леонардо», а также ТАИС, которая была создана компанией IT-решений ОРС.