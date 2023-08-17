Лантратова предложила Мишустину ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Она пояснила, что речь идет о единоразовом списании части долга за счет государства при сокращении доходов семей по независящим от них причинам. По словам депутата, такой мерой поддержки могли бы воспользоваться заемщики с детьми в случае снижения доходов более чем на 15% за месяц. Уточняется, что кредит должен быть взят на покупку машины, квартиры, лечение, получение образования, покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и др.