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Общество

Лантратова предложила Мишустину ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Ведомости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

«С целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», – написала Лантратова.

Она пояснила, что речь идет о единоразовом списании части долга за счет государства при сокращении доходов семей по независящим от них причинам. По словам депутата, такой мерой поддержки могли бы воспользоваться заемщики с детьми в случае снижения доходов более чем на 15% за месяц. Уточняется, что кредит должен быть взят на покупку машины, квартиры, лечение, получение образования, покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и др.

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Сумма выплаты может составлять до 500 000 руб. для семей с одним ребенком, 700 000 руб. для семей с двумя детьми и 1 млн руб. для семей с тремя и более детьми.

По мнению Лантратовой, такая мера позволит защитить семьи с детьми от «чрезмерной закредитованности» и повысит уровень рождаемости в России. Она обратила внимание на данные ЦБ, согласно которым к 1 мая задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн руб., а уровень закредитованности вырос с начала года с 35 до 41%. Депутат отметила, что более 80% бедных в стране являются семьями с детьми.

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Инициативу Лантратовой поддержали в президентском Совете по правам человека (СПЧ), сообщают «Известия». Член совета Кирилл Кабанов заявил, что предложение нуждается в проработке, чтобы избежать злоупотреблений.

8 августа стало известно, что крупные риелторские компании направили в правительство предложение субсидировать семьям аренду жилья. Согласно инициативе, на такую выплату смогут рассчитывать пары любого возраста, которые прожили в официальном браке более трех лет. При субсидировании арендных ставок следует учитывать совокупный доход семьи и ее состав. Кроме того, размер компенсации следует увеличивать при появлении детей, отмечается в документе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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