ВОЗ сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 63% за последние недели

При этом на 56% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 2300 человек. Уточняется, что уровень смертности снизился во всех пяти регионах ВОЗ на величину от 15% до 78%: в восточном Средиземноморье, в Западно-Тихоокеанском регионе, европейском регионе, в Юго-Восточной Азии и африканском регионе. При этом только в Западно-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост заболеваемости – на 97%.