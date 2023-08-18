ВОЗ сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 63% за последние недели
За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%, с 17 июля по 13 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
При этом на 56% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 2300 человек. Уточняется, что уровень смертности снизился во всех пяти регионах ВОЗ на величину от 15% до 78%: в восточном Средиземноморье, в Западно-Тихоокеанском регионе, европейском регионе, в Юго-Восточной Азии и африканском регионе. При этом только в Западно-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост заболеваемости – на 97%.
Всего по состоянию на 13 августа во всем мире было зафиксировано более 769 млн случаев заражения и 6,9 млн смертей. В ВОЗ отметили, что начиная с середины 2022 г. доля стран, которые фиксируют хотя бы один случай заболевания в течение 28 дней, снижается. К 13 августа об этом сообщили 104 страны из 234 государств (44%).
10 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».
По данным Роспотребнадзора, распространение «эриса» наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране. Наиболее распространенными симптомами «эриса» являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.
В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом.