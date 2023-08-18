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Общество

ВОЗ сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 63% за последние недели

Ведомости

За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%, с 17 июля по 13 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ. 

При этом на 56% сократилась смертность от COVID-19, за 28 дней в мире погибли свыше 2300 человек. Уточняется, что уровень смертности снизился во всех пяти регионах ВОЗ на величину от 15% до 78%: в восточном Средиземноморье, в Западно-Тихоокеанском регионе, европейском регионе, в Юго-Восточной Азии и африканском регионе. При этом только в Западно-Тихоокеанском регионе был зафиксирован рост заболеваемости – на 97%. 

Всего по состоянию на 13 августа во всем мире было зафиксировано более 769 млн случаев заражения и 6,9 млн смертей. В ВОЗ отметили, что начиная с середины 2022 г. доля стран, которые фиксируют хотя бы один случай заболевания в течение 28 дней, снижается. К 13 августа об этом сообщили 104 страны из 234 государств (44%). 

10 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».

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По данным Роспотребнадзора, распространение «эриса» наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране. Наиболее распространенными симптомами «эриса» являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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