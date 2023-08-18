ФСБ задержала в Калининградской области двоих россиян при попытке вывезти 250 кг янтаря

По данным ведомства, мужчина купил 866,5 кг бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа. Он планировал отправить в Китай первую партию бивней мамонта массой 100 кг для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. предоплаты. Попытку контрабанды пресекли сотрудники ФСБ.