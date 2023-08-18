ФСБ задержала в Калининградской области двоих россиян при попытке вывезти 250 кг янтаря
ФСБ пресекла попытку вывоза из России 250 кг янтаря, задержаны двое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря – сырца различных фракций», – говорится в сообщении службы.
По предварительной оценке, стоимость контрабандного груза превышает 5 млн руб. В пресс-службе ФСБ напомнили, что янтарь относится к стратегически важным ресурсам. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
16 августа прокуратура Хабаровского края возбудила в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело за попытку контрабанды 56 бивней мамонта и 219 – моржа (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).
По данным ведомства, мужчина купил 866,5 кг бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа. Он планировал отправить в Китай первую партию бивней мамонта массой 100 кг для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. предоплаты. Попытку контрабанды пресекли сотрудники ФСБ.