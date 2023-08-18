Газета
Общество

ФСБ задержала в Калининградской области двоих россиян при попытке вывезти 250 кг янтаря

Ведомости

ФСБ пресекла попытку вывоза из России 250 кг янтаря, задержаны двое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря – сырца различных фракций», – говорится в сообщении службы.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного груза превышает 5 млн руб. В пресс-службе ФСБ напомнили, что янтарь относится к стратегически важным ресурсам. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее по теме: ФТС сообщила о задержании во «Внуково» пассажира с золотой цепью весом 2 кг

16 августа прокуратура Хабаровского края возбудила в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело за попытку контрабанды 56 бивней мамонта и 219 – моржа (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

По данным ведомства, мужчина купил 866,5 кг бивней мамонта и 532,49 кг бивней моржа. Он планировал отправить в Китай первую партию бивней мамонта массой 100 кг для дальнейшей перепродажи. За это мужчина получил около 500 000 руб. предоплаты. Попытку контрабанды пресекли сотрудники ФСБ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных