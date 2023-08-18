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Общество

Авиакомпания «Ямал» и ГТЛК договорились о продолжении полетов в Турцию до 1 октября

Ведомости

Авиакомпания «Ямал» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорились о временном продлении договорных отношений до конца октября 2023 г. для завершения полетной программы и перевозки пассажиров, сообщила Росавиация.

В ведомство поступило обращение туроператора TEZ TOUR о том, что «Ямал» прекращает перевозки туристов между Москвой и Антальей с 1 сентября 2023 г. в связи с возвратом трех самолетов А321 АО «ГТЛК».

Росавиация поручила руководителям авиакомпании «Ямал» и АО «ГТЛК» безотлагательно урегулировать ситуацию, чтобы исключить напряженность среди пассажиров и подрыв репутации туротрасли, объяснили в ведомстве.

В Росавиации также выразили готовность помочь ГТЛК и «Ямалу» в дальнейшем урегулировании вопроса лизинга воздушных судов.

С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания Red Wings выделила 120 млн руб. на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов. 

Ранее по теме: СК возбудил дело против Red Wings из-за сломанного кондиционера на борту

16 августа СК возбудил уголовное дело против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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