Авиакомпания «Ямал» и ГТЛК договорились о продолжении полетов в Турцию до 1 октября
В ведомство поступило обращение туроператора TEZ TOUR о том, что «Ямал» прекращает перевозки туристов между Москвой и Антальей с 1 сентября 2023 г. в связи с возвратом трех самолетов А321 АО «ГТЛК».
Росавиация поручила руководителям авиакомпании «Ямал» и АО «ГТЛК» безотлагательно урегулировать ситуацию, чтобы исключить напряженность среди пассажиров и подрыв репутации туротрасли, объяснили в ведомстве.
В Росавиации также выразили готовность помочь ГТЛК и «Ямалу» в дальнейшем урегулировании вопроса лизинга воздушных судов.
С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания Red Wings выделила 120 млн руб. на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов.
16 августа СК возбудил уголовное дело против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).