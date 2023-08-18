Red Wings выделила 120 млн рублей на решение проблемы с задержками рейсов

С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. В то же день Red Wings сообщила об исправности всех трех Boeing-777.