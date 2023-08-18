Red Wings выделила 120 млн рублей на решение проблемы с задержками рейсов
Авиакомпания Red Wings выделила 120 млн руб. на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов. Об этом сообщил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин в интервью «России 24».
«На оперативном штабе с воскресенья на понедельник мной было принято решение о выделении 120 млн руб. на резервирование воздушных судов других авиакомпаний», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В результате договоренность была достигнута с авиакомпанией «Икар». Переговоры также велись с iFly, чтобы выполнить рейс из «Жуковского» в Шарм-эль-Шейх, но власти Египта отказали в пролете через воздушное пространство страны из-за двойной регистрации самолета iFly, пояснил Солодилин. В результате рейс выполнил резервный борт Red Wings.
Солодилин подчеркнул, что к 13:00 мск 16 августа расписание Red Wings выровнялось.
С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. В то же день Red Wings сообщила об исправности всех трех Boeing-777.
16 августа СК возбудил уголовное дело против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 13 августа лайнер авиакомпании выполнял рейс Анталья – Москва (аэропорт «Жуковский») с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей самолета.
В пресс-службе Red Wings подтвердили, что этот рейс был выполнен с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Представитель авиакомпании подчеркнул, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов».