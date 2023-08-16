СК возбудил дело против Red Wings из-за сломанного кондиционера на борту

Самолет, следующий из Антальи в Москву (аэропорт «Жуковский») должен был вылететь из Турции 13 августа, однако рейс задержали более чем на 11 часов. Лайнер прибыл в Москву только 14 августа в 4:36. РЕН ТВ сообщал, что причиной задержки стали технические неполадки: сломалось устройство, запускающее двигатели. В результате на борту стало очень жарко. Telegram-канал Mash сообщал, что у одного из пассажиров началась паническая атака, еще три девушки упали в обморок. Им оказали помощь медики.