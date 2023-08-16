СК возбудил дело против Red Wings из-за сломанного кондиционера на борту
Против авиакомпании Red Wings возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозках. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.
По версии следствия, 13 августа работники Red Wings, ответственные за техническую эксплуатацию лайнера, приняли решение о выполнении рейса по маршруту Анталья – Москва (аэропорт «Жуковский»), несмотря на неисправность установки, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей самолета.
В результате возникла угроза жизни и здоровью 406 пассажиров, находившихся на борту. В СК отметили, что они долгое время пробыли в самолете, в котором была высокая температура воздуха.
Уголовное дело в отношении Red Wings 15 августа поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин. В СК обратили внимание на сообщения СМИ, согласно которым с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран.
Самолет, следующий из Антальи в Москву (аэропорт «Жуковский») должен был вылететь из Турции 13 августа, однако рейс задержали более чем на 11 часов. Лайнер прибыл в Москву только 14 августа в 4:36. РЕН ТВ сообщал, что причиной задержки стали технические неполадки: сломалось устройство, запускающее двигатели. В результате на борту стало очень жарко. Telegram-канал Mash сообщал, что у одного из пассажиров началась паническая атака, еще три девушки упали в обморок. Им оказали помощь медики.
12 августа из Антальи также не смогли улететь россияне, следовавшие в Екатеринбург. 13 августа был задержан рейс Red Wings по маршруту Екатеринбург – Анталья. Рейс в Турцию ожидали 410 пассажиров. В Red Wings объяснили, что причиной задержки стала поломка двух из трех самолетов Boeing-777.