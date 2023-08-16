Red Wings отвергла претензии СК к перелету из Антальи в Москву

Претензии СК относятся к условиям рейса из Антальи в Москву (аэропорт «Жуковский»). Самолет должен был вылететь из Турции 13 августа, однако рейс задержали более чем на 11 часов. Лайнер прибыл в Москву только 14 августа в 4:36 мск. РЕН ТВ сообщал, что причиной задержки стали технические неполадки: сломалось устройство, запускающее двигатели. При этом пассажиров пустили на борт. В результате в самолете стало очень жарко. Telegram-канал Mash сообщал, что у одного из пассажиров началась паническая атака, еще три девушки упали в обморок. Им оказали помощь медики.