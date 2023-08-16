Газета
Общество

Red Wings отвергла претензии СК к перелету из Антальи в Москву

Ведомости

Рейс из Антальи в Москву (аэропорт «Жуковский») действительно выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой, но, согласно международной практике, это не нарушает требований безопасности полетов. Об этом заявили в авиакомпании Red Wings в ответ на претензии СК, передает «Интерфакс».

Представитель перевозчика пояснил, что установка нужна для запуска двигателей и энергопитания самолета без использования дополнительного наземного оборудования. «Система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей», – отметил он.

В Red Wings подчеркнули, что безопасность является главным приоритетом для авиакомпании. По словам представителя компании, в случае подозрения на неисправность лайнер автоматически отстраняется от полетов «для досконального выяснения причин и устранения неисправности». Он добавил, что Red Wings оказывает следствию содействие и предоставляет документацию.

Ранее сегодня СК по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело против Red Wings по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 13 августа лайнер Red Wings выполнял рейс Анталья – Москва (аэропорт «Жуковский») с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей самолета. 

Ранее по теме: Red Wings заявила об исправности своих самолетов Boeing-777

В результате возникла угроза жизни и здоровью 406 пассажиров, находившихся на борту. В СК отметили, что они долгое время пробыли в самолете, в котором была высокая температура воздуха.

С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следующие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 

Претензии СК относятся к условиям рейса из Антальи в Москву (аэропорт «Жуковский»). Самолет должен был вылететь из Турции 13 августа, однако рейс задержали более чем на 11 часов. Лайнер прибыл в Москву только 14 августа в 4:36 мск. РЕН ТВ сообщал, что причиной задержки стали технические неполадки: сломалось устройство, запускающее двигатели. При этом пассажиров пустили на борт. В результате в самолете стало очень жарко. Telegram-канал Mash сообщал, что у одного из пассажиров началась паническая атака, еще три девушки упали в обморок. Им оказали помощь медики.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных