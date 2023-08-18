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Антифашистский конгресс в Минске призвал создать трибунал для украинских неонацистов

Ведомости

Участники II Международного антифашистского конгресса в Минске приняли резолюцию с призывом остановить неофашизм и создать трибунал, чтобы привлечь к ответственности неонацистских преступников с Украины. Текст документа опубликовала газета «Беларусь сегодня».

В резолюции констатировали факт возрождения идей фашизма и нацизма во многих странах мира, прежде всего странах Запада и США. Участники выступили с идеей создания международного трибунала «для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины».

Конгресс, отмечая необходимость борьбы с неофашизмом, призвал международное сообщество, и прежде всего, ООН к объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология. По мнению участников, представители политических партий, общественных организаций и движений должны объединиться в единый международный антифашистский фронт, а СМИ – объективно освещать мировые события и осуждать любые проявления фашизма, нацизма и шовинизма. Кроме того, участники форума призвали разоблачить авторов фальсификаций истории войн, а также решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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I Международный антифашистский конгресс состоялся в рамках форума «Армия-2022». Его организовало российское военное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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