Антифашистский конгресс в Минске призвал создать трибунал для украинских неонацистов
Участники II Международного антифашистского конгресса в Минске приняли резолюцию с призывом остановить неофашизм и создать трибунал, чтобы привлечь к ответственности неонацистских преступников с Украины. Текст документа опубликовала газета «Беларусь сегодня».
В резолюции констатировали факт возрождения идей фашизма и нацизма во многих странах мира, прежде всего странах Запада и США. Участники выступили с идеей создания международного трибунала «для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины».
Конгресс, отмечая необходимость борьбы с неофашизмом, призвал международное сообщество, и прежде всего, ООН к объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология. По мнению участников, представители политических партий, общественных организаций и движений должны объединиться в единый международный антифашистский фронт, а СМИ – объективно освещать мировые события и осуждать любые проявления фашизма, нацизма и шовинизма. Кроме того, участники форума призвали разоблачить авторов фальсификаций истории войн, а также решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн.
I Международный антифашистский конгресс состоялся в рамках форума «Армия-2022». Его организовало российское военное ведомство.