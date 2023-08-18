Антифашистский конгресс в Минске призвал создать трибунал для украинских неонацистов

Конгресс, отмечая необходимость борьбы с неофашизмом, призвал международное сообщество, и прежде всего, ООН к объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология. По мнению участников, представители политических партий, общественных организаций и движений должны объединиться в единый международный антифашистский фронт, а СМИ – объективно освещать мировые события и осуждать любые проявления фашизма, нацизма и шовинизма. Кроме того, участники форума призвали разоблачить авторов фальсификаций истории войн, а также решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн.