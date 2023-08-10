Суд ДНР признал боевика «Азова» виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь мужчины
Верховный суд ДНР признал боевика украинского националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) Анатолия Килюшика виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Следствие установило, что в апреле 2022 г. Килюшик незаконно задержал мирного жителя, который не принимал участия в боевых действиях. Ему был отдан приказ убить мужчину из-за того, что он придерживался пророссийских взглядов. В ходе расследования свидетели рассказали, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя.
Суд признал Килюшика виновным в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и в убийстве (пп. «ж, «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и принял решение назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и выплаты компенсации в размере 20 млн руб.
Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время следствие занимается поиском должностных лиц, которые отдали приказ об убийстве мирного жителя.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В конце 2022 г. председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил об обнаружении 3000 тел убитых местных жителей после того, как украинские военные оставили Мариуполь.