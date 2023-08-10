Суд ДНР признал боевика «Азова» виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь мужчины

Следствие установило, что в апреле 2022 г. Килюшик незаконно задержал мирного жителя, который не принимал участия в боевых действиях. Ему был отдан приказ убить мужчину из-за того, что он придерживался пророссийских взглядов. В ходе расследования свидетели рассказали, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя.