Газета
Политика

Суд ДНР признал боевика «Азова» виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь мужчины

Ведомости

Верховный суд ДНР признал боевика украинского националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) Анатолия Килюшика виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Следствие установило, что в апреле 2022 г. Килюшик незаконно задержал мирного жителя, который не принимал участия в боевых действиях. Ему был отдан приказ убить мужчину из-за того, что он придерживался пророссийских взглядов. В ходе расследования свидетели рассказали, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя.

Суд признал Килюшика виновным в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и в убийстве (пп. «ж, «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и принял решение назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и выплаты компенсации в размере 20 млн руб.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время следствие занимается поиском должностных лиц, которые отдали приказ об убийстве мирного жителя. 

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В конце 2022 г. председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил об обнаружении 3000 тел убитых местных жителей после того, как украинские военные оставили Мариуполь.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных