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Общество

На базе отдыха в Калужской области при урагане погибли два человека

Ведомости

На территории туристической базы Тарусского района Калужской области в результате урагана погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

В лесу на территории турбазы «Митино» был разбит палаточный лагерь, в ночь на воскресенье, 20 августа, там начался ураган. 

«Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток. К сожалению, погибли два человека, один из них ребенок, еще четыре человека получили травмы», – написал Голубев во «ВКонтакте». Он сказал, что в выходные на базе проходил байкерский фестиваль.

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По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек), сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области. Там уточнили, что в результате урагана погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка. Районное надзорное ведомство взяло на контроль расследование.

В конце июля в республике Марий Эл в результате непогоды погибли восемь человек. На регион тогда обрушился ураган, который повалил деревья в палаточном лагере. СК возбудил уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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