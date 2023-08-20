На базе отдыха в Калужской области при урагане погибли два человека

«Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток. К сожалению, погибли два человека, один из них ребенок, еще четыре человека получили травмы», – написал Голубев во «ВКонтакте». Он сказал, что в выходные на базе проходил байкерский фестиваль.