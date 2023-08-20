На базе отдыха в Калужской области при урагане погибли два человека
На территории туристической базы Тарусского района Калужской области в результате урагана погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.
В лесу на территории турбазы «Митино» был разбит палаточный лагерь, в ночь на воскресенье, 20 августа, там начался ураган.
«Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток. К сожалению, погибли два человека, один из них ребенок, еще четыре человека получили травмы», – написал Голубев во «ВКонтакте». Он сказал, что в выходные на базе проходил байкерский фестиваль.
По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек), сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области. Там уточнили, что в результате урагана погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка. Районное надзорное ведомство взяло на контроль расследование.
В конце июля в республике Марий Эл в результате непогоды погибли восемь человек. На регион тогда обрушился ураган, который повалил деревья в палаточном лагере. СК возбудил уголовное дело.