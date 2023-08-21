В Москве нашли тело третьего погибшего на экскурсии по коллекторам
В Москве было обнаружено тело третьего погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.
По данным собеседника агентства, было найдено тело неизвестной женщины. «Она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам», – добавил он.
Точное число людей, которые не выходят на связь после экскурсии по подземным коллекторам, пока неизвестно. По словам источника в экстренных службах, речь может идти о восьмерых.
21 августа стало известно, что в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних – 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды.
ТАСС пишет, что Москве-реке были найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. По данным собеседника агентства, среди пропавших в коллекторе могут быть подростки в возрасте 15 и 17 лет.
20 августа Москву накрыли сильные ливни. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день в городе выпало до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов после новостей о гибели людей заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты, а не только охраняемые, а также запретить любую деятельность, связанную с проведением подобных экскурсий.