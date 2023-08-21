В Москве нашли тело третьего погибшего на экскурсии по коллекторам

21 августа стало известно, что в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних – 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды.