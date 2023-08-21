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Общество

Минфин поддержал проработку идеи кредитных каникул для многодетных семей

Ведомости

Министерство финансов поддержало предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о предоставлении кредитных каникул многодетным семьям при условии проработки инициативы. Об этом Лантратова сообщила в своем Telegram-канале. 

«Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления "кредитных каникул" многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма», – говорится в ответе министерства.

«РИА Новости» со ссылкой на документ пишет, что ведомство критически отнеслось к идее кредитных каникул в случае падения дохода заемщика на 15% за месяц. В Минфине заявили, что такая ситуация не говорит о «существенном снижении платежеспособности и наличии затруднений в исполнении» кредитных обязательств. Там отметили, что падение дохода может быть вызвано отпуском за свой счет, временной нетрудоспособностью, лишением премии и др.

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В июле Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение установить льготные условия получения кредитных каникул для многодетных семей. Согласно инициативе, претендовать на них смогут семьи с тремя и более детьми, если их доход за месяц сократился более чем на 15%.

17 августа депутат также предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Речь идет о единоразовом списании части долга за счет государства при сокращении доходов семей по не зависящим от них причинам. По словам депутата, такой мерой поддержки могли бы воспользоваться заемщики с детьми в случае снижения доходов более чем на 15% за месяц. Сумма выплаты может составлять до 500 000 руб. для семей с одним ребенком, 700 000 руб. для семей с двумя детьми и 1 млн руб. для семей с тремя и более детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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