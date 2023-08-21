Минфин поддержал проработку идеи кредитных каникул для многодетных семей
Министерство финансов поддержало предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о предоставлении кредитных каникул многодетным семьям при условии проработки инициативы. Об этом Лантратова сообщила в своем Telegram-канале.
«Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления "кредитных каникул" многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма», – говорится в ответе министерства.
«РИА Новости» со ссылкой на документ пишет, что ведомство критически отнеслось к идее кредитных каникул в случае падения дохода заемщика на 15% за месяц. В Минфине заявили, что такая ситуация не говорит о «существенном снижении платежеспособности и наличии затруднений в исполнении» кредитных обязательств. Там отметили, что падение дохода может быть вызвано отпуском за свой счет, временной нетрудоспособностью, лишением премии и др.
В июле Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение установить льготные условия получения кредитных каникул для многодетных семей. Согласно инициативе, претендовать на них смогут семьи с тремя и более детьми, если их доход за месяц сократился более чем на 15%.
17 августа депутат также предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Речь идет о единоразовом списании части долга за счет государства при сокращении доходов семей по не зависящим от них причинам. По словам депутата, такой мерой поддержки могли бы воспользоваться заемщики с детьми в случае снижения доходов более чем на 15% за месяц. Сумма выплаты может составлять до 500 000 руб. для семей с одним ребенком, 700 000 руб. для семей с двумя детьми и 1 млн руб. для семей с тремя и более детьми.