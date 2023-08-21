Минфин поддержал проработку идеи кредитных каникул для многодетных семей

17 августа депутат также предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Речь идет о единоразовом списании части долга за счет государства при сокращении доходов семей по не зависящим от них причинам. По словам депутата, такой мерой поддержки могли бы воспользоваться заемщики с детьми в случае снижения доходов более чем на 15% за месяц. Сумма выплаты может составлять до 500 000 руб. для семей с одним ребенком, 700 000 руб. для семей с двумя детьми и 1 млн руб. для семей с тремя и более детьми.