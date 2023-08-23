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Общество

В Воронежской области уничтожили продукцию с возбудителем сибирской язвы

Ведомости

Мясная продукция, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, была уничтожена сотрудниками ветеринарной службы Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что опасную продукцию и контактировавшее с ней мясо было сожжено, сейчас специалисты проводят дезинфекцию. 

Ранее в Панинском районе Воронежской области был зарегистрирован случай заражения человека сибирской язвой. Причиной стала разделка туши зараженного животного. 21 августа в Роспотребнадзоре уточнили, что случай лабораторно подтвержден. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты взяли пробы из объектов внешней среды и определили круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г. Накануне, 22 августа, губернатор Воронежской области принял решение ввести карантин на нескольких улицах в радиусе 5 км от очага сибирской язвы, которая была обнаружена в двух холодильных камерах на рынке «1000 мелочей», расположенном по улице 20-летия Октября, 119а. Помещение арендует ООО «УК «Торс». Среди ограничений для жителей – запрет на ввоз и вывоз восприимчивых и невакцинированных животных, их убой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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