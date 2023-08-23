В Воронежской области уничтожили продукцию с возбудителем сибирской язвы

Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г. Накануне, 22 августа, губернатор Воронежской области принял решение ввести карантин на нескольких улицах в радиусе 5 км от очага сибирской язвы, которая была обнаружена в двух холодильных камерах на рынке «1000 мелочей», расположенном по улице 20-летия Октября, 119а. Помещение арендует ООО «УК «Торс». Среди ограничений для жителей – запрет на ввоз и вывоз восприимчивых и невакцинированных животных, их убой.