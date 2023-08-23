В Воронежской области уничтожили продукцию с возбудителем сибирской язвы
Мясная продукция, в которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, была уничтожена сотрудниками ветеринарной службы Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В ведомстве уточнили, что опасную продукцию и контактировавшее с ней мясо было сожжено, сейчас специалисты проводят дезинфекцию.
Ранее в Панинском районе Воронежской области был зарегистрирован случай заражения человека сибирской язвой. Причиной стала разделка туши зараженного животного. 21 августа в Роспотребнадзоре уточнили, что случай лабораторно подтвержден. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты взяли пробы из объектов внешней среды и определили круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле.
Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г. Накануне, 22 августа, губернатор Воронежской области принял решение ввести карантин на нескольких улицах в радиусе 5 км от очага сибирской язвы, которая была обнаружена в двух холодильных камерах на рынке «1000 мелочей», расположенном по улице 20-летия Октября, 119а. Помещение арендует ООО «УК «Торс». Среди ограничений для жителей – запрет на ввоз и вывоз восприимчивых и невакцинированных животных, их убой.