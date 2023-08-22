В Воронеже власти ввели карантин из-за нового очага сибирской язвы

В Воронежской области ранее зарегистрирован случай заражения человека сибирской язвой. Случай выявили в Панинском районе. Причиной стала разделка туши зараженного животного. В Роспотребнадзоре 21 августа уточнили, что случай лабораторно подтвержден. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты взяли пробы из объектов внешней среды и определили круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г.