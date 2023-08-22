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Общество

В Воронеже власти ввели карантин из-за нового очага сибирской язвы

Ведомости

На нескольких десятках улиц Воронежа власти ввели карантин по сибирской язве до 23 октября 2023 г. Это следует из указа губернатора региона Александра Гусева. 

Согласно документу, очаг сибирской язвы обнаружен в двух холодильных камерах на рынке «1000 мелочей», расположенном по улице 20-летия Октября, 119а. Помещение арендует ООО «УК «Торс», отметили власти. Здесь теперь запрещен ввоз и вывоз животных, их убой, перемещение транспорта и проход посторонних.

Территорию в радиусе 2 км от эпизоотического очага в квартале, ограниченном 22 улицами, власти признали неблагополучным пунктом. Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от неблагополучного пункта – она включает более 30 улиц и десять дачных и садоводческих товариществ. Для жителей здесь установили ряд ограничительных мероприятий (карантин), включая ввоз, вывоз и убой восприимчивых и невакцинированных животных.

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В Воронежской области ранее зарегистрирован случай заражения человека сибирской язвой. Случай выявили в Панинском районе. Причиной стала разделка туши зараженного животного. В Роспотребнадзоре 21 августа уточнили, что случай лабораторно подтвержден. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты взяли пробы из объектов внешней среды и определили круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г. 

В конце июня – начале июля пять случаев заражения сибирской язвой было зарегистрировано в Туве. Очаг выявили на территории Барун-Хемчикского района, один из жителей за несколько дней до госпитализации участвовал в убое лошади для сдачи мяса. 1 июля в районе был введен карантин, который сняли 30 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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