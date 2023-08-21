В Воронежской области выявили случай заражения сибирской язвой

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. Основная причина заражения – взаимодействие человека с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.