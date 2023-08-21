В Воронежской области выявили случай заражения сибирской язвой
В Воронежской области зарегистрирован случай заражения сибирской язвой. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора.
Случай заражения был выявлен в Панинском районе области. Причиной стала разделка туши зараженного животного. В Роспотребнадзоре уточнили, что случай лабораторно подтвержден.
Сейчас Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, специалисты уже взяли пробы из объектов внешней среды и определили круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.
Администрация Панинского района сообщила о введении режима ЧС на территории района до 16 ноября 2023 г. Для жителей района установили ряд ограничений, включая запрет посещения территории посторонними, а также ввоз, вывоз и убой восприимчивых животных.
В конце июня – начале июля пять случаев заражения сибирской язвой было зарегистрировано в Туве. Очаг выявили на территории Барун-Хемчикского района, один из жителей за несколько дней до госпитализации участвовал в убое лошади для сдачи мяса. 1 июля в районе был введен карантин, который сняли 30 июля.
Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. Основная причина заражения – взаимодействие человека с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.