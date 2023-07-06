У пятого человека в Тыве диагностировали сибирскую язву

В пятницу, 30 июня, госпитализировали жителя Тувы с признаками заболевания сибирской язвой, им оказался 24-летний житель, который несколькими днями ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса. Он самостоятельно обратился к медикам, его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое. Накануне, как сообщали «Ведомости», диагноз сибирская язва подтвердился еще у троих заболевших, об этом сообщила пресс-служба Россельхоза Республики Тыва. Позднее Роспотребнадзор в своем сообщении исключил угрозу распространения заболевания. Там также сообщили, что останки лошади, в биоматериале которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, были утилизированы в передвижном инсинераторе.