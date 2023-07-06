У пятого человека в Тыве диагностировали сибирскую язву
В Республике Тыва подтвердился пятый случай заболевания сибирской язвой в ходе наблюдения за контактными лицами, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек», – говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Ведомости», там добавили, что контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами.
На сегодняшний день противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает дезинфекцию на пастбище, чабанской стоянке, а также в местах нахождения заболевших. Общая площадь обработанных территорий – свыше 39 000 кв. метров.
В пятницу, 30 июня, госпитализировали жителя Тувы с признаками заболевания сибирской язвой, им оказался 24-летний житель, который несколькими днями ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса. Он самостоятельно обратился к медикам, его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое. Накануне, как сообщали «Ведомости», диагноз сибирская язва подтвердился еще у троих заболевших, об этом сообщила пресс-служба Россельхоза Республики Тыва. Позднее Роспотребнадзор в своем сообщении исключил угрозу распространения заболевания. Там также сообщили, что останки лошади, в биоматериале которой был обнаружен возбудитель сибирской язвы, были утилизированы в передвижном инсинераторе.
Сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Ключевая причина заражения человека – взаимодействие с зараженным скотом во время убоя или при соприкосновении с продуктами животноводства. Инкубационный период может занимать от нескольких часов до нескольких дней или недель. У человека заболевание проявляется, как правило, в виде карбункулов на коже, сопровождается повышением температуры. Сибирская язва излечима с помощью антибиотиков в условиях стационара.