В Туве подтвердили четыре случая заболевания сибирской язвой

После этого лошадь отправили на убой. В убое и разделке животного участвовали четыре человека. Впоследствии они сварили и съели мясо конины. В прокуратуре Тувы ранее сообщили, что один из участвовавших в убое обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня.