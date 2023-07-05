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Общество

В Туве подтвердили четыре случая заболевания сибирской язвой

Ведомости

Четырем жителям Республики Тыва поставлен диагноз «сибирская язва». Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«На сегодняшний день диагноз сибирская язва подтвержден у четырех человек», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В пресс-службе ведомства отметили, что специалисты провели дезинфекцию на пастбище, чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших, передает ТАСС. По данным Роспотребнадзора, площадь обработанных территорий превысила 11 500 кв. м.

Первый случай заболевания сибирской язвой предварительно был установлен 30 июня у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе. По данным ведомства, в ночь на 24 июня мужчина находился на чабанской стоянке 19-летнего друга. В ту же ночь у лошади друга начались судороги и отечность.

После этого лошадь отправили на убой. В убое и разделке животного участвовали четыре человека. Впоследствии они сварили и съели мясо конины. В прокуратуре Тувы ранее сообщили, что один из участвовавших в убое обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня.

На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия. В Россельхознадзоре уточнили, что исследование проб мяса конины выявило возбудителя – сибирскую язву. Все мясо убитой лошади было изъято из оборота и сожжено. Сейчас специалисты продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.

В конце марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране локализованы очаги распространения сибирской язвы. До этого о пациентах с сибирской язвой сообщали в Чувашии. Признаки заболевания также были обнаружены и у двух пациентов в Московской области, но лабораторные исследования не подтвердили диагноз. 

Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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