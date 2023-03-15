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Общество

В Чувашии два человека заразились сибирской язвой

Ведомости

Двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – написал он.

Лица, контактировавшие с заболевшими, здоровы, они находятся под наблюдением врачей и получают профилактическое лечение. Администрация региона вместе с Роспотребнадзором и МВД выработали регламент действий по недопущению распространения инфекции, добавил Николаев.

Последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае, отмечает «РИА Новости».

По данным ВОЗ, сибирская язва – это инфекционное заболевание, передающееся человеку от зараженных животных, например, от коров, овец или коз, или же продуктов животного происхождения. Риск заразиться инфекцией от уже инфицированного человека невелик и связан, главным образом, с прикосновениями к очагам поражения на теле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных