В Чувашии два человека заразились сибирской язвой

По данным ВОЗ, сибирская язва – это инфекционное заболевание, передающееся человеку от зараженных животных, например, от коров, овец или коз, или же продуктов животного происхождения. Риск заразиться инфекцией от уже инфицированного человека невелик и связан, главным образом, с прикосновениями к очагам поражения на теле.