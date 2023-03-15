В Чувашии два человека заразились сибирской язвой
Двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», – написал он.
Лица, контактировавшие с заболевшими, здоровы, они находятся под наблюдением врачей и получают профилактическое лечение. Администрация региона вместе с Роспотребнадзором и МВД выработали регламент действий по недопущению распространения инфекции, добавил Николаев.
Последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 г. в Ставропольском крае, отмечает «РИА Новости».
По данным ВОЗ, сибирская язва – это инфекционное заболевание, передающееся человеку от зараженных животных, например, от коров, овец или коз, или же продуктов животного происхождения. Риск заразиться инфекцией от уже инфицированного человека невелик и связан, главным образом, с прикосновениями к очагам поражения на теле.